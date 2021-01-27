مرشحة بايدن لمنصب “المندوب في الأمم المتحدة” تهاجم الصين وروسيا وتشير إلى نية العمل معهما على تسوية قضية الملف النووي الإيراني

رأت المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة ليندا ثوماس-غرينفيلد أن على بلادها الرد “بشكل عدواني على سلوك روسيا” من جهة، والعمل معها من جهة أخرى في “قضايا مثيرة للاهتمام المشترك”.

وقالت ، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء “من الواضح بالنسبة لنا أن تصرفات روسيا تجاه الولايات المتحدة كانت عدوانية، وهم عملوا بطريقة عدوانية… وعلينا أن نرد بطريقة عدوانية على تصرفاتها”.

وتابعت: “في الوقت ذاته ينبغي لنا إيجاد سبيل للعمل معهم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القضايا التي تثير اهتماما مشتركا لدينا. وأنا أتطلع إلى بدء العمل معهم على قضايا مثل إيران”.

كما هاجمت ثوماس-غرينفيلد في كلمتها الصين التي اتهمتها “بالعمل على تمرير أجندتها الشمولية عبر نظام الأمم المتحدة والتي تعارض القيم الواقعة على أساس هذه المؤسسة، أي القيم الأمريكية”، حسب قولها.

وفي الوقت ذاته أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، تريد أن تعمل مع كل من روسيا والصين على تسوية قضية الملف النووي الإيراني.

المصدر: روسيا اليوم