الصحة اللبنانية: تسجيل 76 حالة وفاة و3906 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في لبنان، في تقريرها اليومي حول مستجدات ​​فيروس كورونا​​ في ​لبنان​، أنه تم “تسجيل 3906 حالات جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 289660 حالة”.

وأوضحت الوزارة أنّه “تمّ تسجيل 3901 حالة إصابة بين المقيمين و76 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2553”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2428، من بينها 945 حالة في العناية المركّزة”. تجدر الإشارة الى أن عدد الفحوص بلغ 16611.

المصدر: موقع المنار