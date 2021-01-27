اللواء خير ناشد رؤساء البلديات استكمال فتح المجاري والممرات المائية قبل العاصفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 19:54

اللواء خير ناشد رؤساء البلديات استكمال فتح المجاري والممرات المائية قبل العاصفة

منذ 40 mins 27 January، 2021
الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير
لبنان

ناشد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في بيان، “رؤساء البلديات في مختلف المناطق اللبنانية وقبل هبوب العاصفة الطبيعية الموعودة، الاسراع في استكمال فتح المجاري والممرات المائية وتدعيم الحيطان المهددة بالسقوط، حفاظا على المواطنين وعدم تعريضهم لأي خطر، ولتفادي الكوارث التي يتعرضون لها مع كل عاصفة من فيضانات وانهيارات وخسائر بالمزروعات والماشية والمنازل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة بالنسبة إلى الطرق ووزارة الطاقة والمياه للانهار والمجاري المائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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