اللواء خير ناشد رؤساء البلديات استكمال فتح المجاري والممرات المائية قبل العاصفة

ناشد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في بيان، “رؤساء البلديات في مختلف المناطق اللبنانية وقبل هبوب العاصفة الطبيعية الموعودة، الاسراع في استكمال فتح المجاري والممرات المائية وتدعيم الحيطان المهددة بالسقوط، حفاظا على المواطنين وعدم تعريضهم لأي خطر، ولتفادي الكوارث التي يتعرضون لها مع كل عاصفة من فيضانات وانهيارات وخسائر بالمزروعات والماشية والمنازل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة بالنسبة إلى الطرق ووزارة الطاقة والمياه للانهار والمجاري المائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام