ميدفيديف: تمديد معاهدة “ستارت” قد يمهد لاتفاقيات جديدة في مجال الأمن الاستراتيجي

رأى نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن تمديد معاهدة “ستارت” قد يمهد لاتفاقيات جديدة في مجال الأمن الاستراتيجي. وكتب مدفيديف على صفحته “فكونتاكتي” للتواصل الاجتماعي “إن تمديد ستارت -3 يعطينا تفاؤل حذر لاعتبار أن الوثيقة ستستخدم كأساس لاتفاقيات جديدة في مجال الأمن الاستراتيجي”، موضحا أن مسألة الأمن الاستراتيجي “أحد المجالات القليلة للعلاقات الروسية الأميركية التي تتواجد فيها امكانية حقيقية للتعاون البناء.

وأضاف “اتفقت روسيا والولايات المتحدة على تمديد ستارت 3 لمدة خمس سنوات دون شروط مسبقة. أعتبر هذا إنجازًا مهمًا للغاية للعلاقات الروسية الأميركية ، التي تمر بأوقات عصيبة اليوم. عندما وقع الرئيس باراك أوباما وأنا على هذه الوثيقة في أبريل عام 2010 ، أدركنا أنها تلبي بشكل كامل المصالح الأمنية لبلدينا والمجتمع الدولي بأسره”.

ودعا ” لمواصلة هذا الحوار البناء الذي تعتمد عليه سلامة البشرية جمعاء”.

المصدر: سبوتنيك