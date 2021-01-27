رئيس بلدية النبي شيت: نرفض الإساءة لبلدتنا ونطالب بتوقيف مرتكبي الأعمال المشينة ومعاقبتهم

أصدر رئيس بلدية النبي شيت حسن الموسوي بيانا، إثر لقاء لفعاليات البلدة أشار فيه إلى أن “بين الحين والآخر يتم تداول إسم بلدة النبي شيث في أحداث جرائم قتل وسلب وغيرها من الأعمال التي تسيء إلى بلدتنا وكان آخرها خبر مقتل مواطن وإصابة نجله على اوتوستراد رياق بعلبك في محلة السفري قرب مفرق النبي شيث، وعليه فإن زج إسم بلدتنا بين الحين والآخر مرفوض رفضا قاطعا، كما أننا نحمل الأجهزة الأمنية والقضائية الكشف عن مرتكبي هذه الأعمال المشينة وتوقيفهم وإنزال أشد العقوبات بهم”.

وطالب قيادة الجيش “تركيز حاجز عند مفرق البلدة في محلة السفري كونه يحصل جرائم سلب وقتل في نفس المحلة بين الحين والآخر” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام