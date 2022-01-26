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January 26 2022 - 15:04

رئيس بلدية النبي شيت: لتأمين المازوت لآبار المياه ولجرافات الثلوج في البلدة

منذ 29 mins 26 January، 2022
النبي شيت
لبنان

شكا رئيس بلدية النبي شيتحسن الموسوي في تصريح من “انقطاع مادة المازوت في محطات المحروقات كافة في البلدة، في ظل الأوضاع الراهنة والأزمة الإقتصادية التي نمر بها جميعا، بالإضافة الى حال الطقس وتساقط الثلوج”.

وأشار إلى أن “خزانات مولدات آبار المياه خالية من المازوت، بالإضافة إلى أن الجرافات لا تستطيع التحرك لفتح الطرقات بسبب انقطاعها أيضا من المحروقات، مما يجعل البلدة محرومة من مياه الشفة، وستصبح معزولة عن المنطقة بسبب تراكم الثلوج”.

وناشد وزيري الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه،”الإيعاز لمن يلزم وبالسرعة الممكنة العمل على تأمين المحروقات لمولدات آبار المياه، وللجرافات لفتح الطرقات في البلدة بسبب استمرار العاصفة لعدة أيام قادمة، لكي لا نصل إلى ما لا يحمد عقباه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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