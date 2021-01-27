بريطانيا ترحب بتمديد روسيا والولايات المتحدة لمعاهدة “ستارت”

أعربت وزارة الخارجية البريطانية الأربعاء، عن ترحيب المملكة المتحدة باقتراح الولايات المتحدة تمديد معاهدة “ستارت” مع روسيا. وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة “سبوتنيك” “نرحب باقتراح الولايات المتحدة تمديد مدة معاهدة “ستارت” مع روسيا، لقد قدمت المعاهدة مساهمة مهمة في الاستقرار الاستراتيجي والشفافية وبناء الثقة. نحن نؤيد استمرار المعاهدة وآليتها للتحقق، القوية والموثوقة”.

هذا وصادق مجلس الدوما، اليوم الأربعاء، على اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية لمدة 5 سنوات، حتى 5 شباط/فبراير 2026. وأجرى قبل ذلك الرئيسان الروسي والأميركي، يوم أمس الثلاثاء، أول محادثة هاتفية بينهما حيث أعربا عن ارتياحهما بتبادل المذكرات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت3”.

المصدر: سبوتنيك