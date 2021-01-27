صناديق 5G ستكون أمام منازل الناس في أمريكا!

عندما ينظر معظم الناس إلى نوافذهم في الصباح ، فمن المحتمل ألا يتوقعوا أن يفاجأوا بصندوق 5G ، ولكن هذه هي التجربة الدقيقة التي يمر بها بعض سكان هيوستن. تقوم Verizon بتثبيت الصناديق كجزء من طرح شبكة 5G منذ عام 2019.

و تُعرف الصناديق باسم “التركيبات الأرضية” ، وهي توفر الطاقة والبيانات لهوائيات 5G الموضوعة على أعمدة مرافق قريبة. من المعروف في هذه المرحلة أنه في حين أن تقنية الموجات المليمترية سريعة للغاية ، إلا أنها تتمتع أيضًا بمدى رهيب. الحل لذلك هو تغطية منطقة بهوائيات ، ويجب أن تذهب المعدات الخاصة بذلك إلى مكان ما.

و Verizon ليست ملزمة بالحصول على إذن من مالكي المنازل قبل تثبيت الصناديق. في الواقع ، ليس من الضروري إبلاغهم بحدوث ذلك. هذا لأنه ، من الناحية الفنية ، يتم تثبيت الصناديق (وأعمدة المرافق التي تترافق معها) على يمين الطريق ، وهي أرض مملوكة للمقاطعة. إضافة الى أن تصاريح وضع المعدات للاتصالات رخيصة الثمن ، وتبلغ تكلفتها 300 دولار فقط، حيث كانت تبلغ سابقاً 2700 دولار قبل أن يتم تمرير قانون من قبل ولاية تكساس في عام 2017. ولكن لن تكون هيوستن وحدها هي التي يتعين عليها التعامل مع الصناديق المفاجئة .

في حين أنه قد يكون مذهلاً ، إلا أن هناك شكاوى أخرى لأصحاب المنازل. أحد الشكاوى أن هناك أخطاء يمكن أن تأتي مع تركيب معدات جديدة، ومنها قيام مقاولين بالحفر في الأنابيب وتفجيرها ، وأغرقوا شارعًا ليس بإشارة 5G ، ولكن بالمياه.

في حين أن الصراع يقتصر حاليًا على مناطق معينة ، فقد يكون دلالة على أشياء قادمة. مع استمرار 5G في طرحها ، من المحتمل أن نتوقع رؤية العديد من القصص مثل هذه ، و إذا لم تبدأ المناقشات حول كيفية التعامل معها الآن ، فستستمر المفاجآت في الظهور.

المصدر: اخبار الان