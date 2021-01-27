الخارجية الصينية: الصين ترحب باتفاق روسا والولايات المتحدة على تمديد معاهدة ستار(وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 10:44

الخارجية الصينية: الصين ترحب باتفاق روسا والولايات المتحدة على تمديد معاهدة ستار(وكالة سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 27 January، 2021
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