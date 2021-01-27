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January 27 2021 - 03:12

أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون القسم للشروع في ثاني محاكمة لعزل ترامب

منذ 1 ساعة 27 January، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، القسم للشروع في ثاني محاكمة لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب، وسط طعن فوري بدستورية المحاكمة من قبل حليف جمهوري للرئيس السابق.

وقال السيناتور راند بول، إنه سيفرض تصويتا إجرائيا على المحاكمة بعد ظهر اليوم، فيما سيكون بمثابة الاختبار الأول لكيفية نظر الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى المحاكمة القادمة، والتي ستبدأ عمليا في التاسع من فبراير.

وقال عدد من قادة الحزب الجمهوري إنهم يعتزمون التصويت مع السيناتور بول بأن المحاكمة ليست دستورية لأن ترامب لم يعد رئيسا.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، تسلم مساء يوم أمس، التشريع الخاص بعزل ترامب، في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد.

المصدر: وكالات

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