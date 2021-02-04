نائبة بارزة عن الحزب الجمهوري: لن اعتذر عن تصويتي لعزل ترامب

أفادت قناة “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن العضو البارز في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليز تشيني ترفض الاعتذار عن تصويتها لصالح عزل دونالد ترامب.

وكشفت مصادر مطلعة أن تشيني قالت خلال اجتماع للأعضاء الجمهوريين في المجلس: “لن أعتذر عن صوتي”.

وكانت ليز تشيني قد واجهت انتقادات من قبل جمهوريين آخرين في مجلس النواب بسبب تأييدها لمساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول.

وتعتبر تشيني ثالثة أرفع أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب.

وعلى الرغم من تصويتها خلافا للسياسات الحزبية، أكد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين ماكارثي، أنه لا يعتزم إقالة تشيني من قيادة الحزب.

وكان مجلس النواب قد أيد مساءلة ترامب بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي تزامنا مع اجتماع الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات، والذي خلف 5 قتلى.

وبعد مصادقة مجلس النواب على الملف، من المقرر أن تجرى محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ خلال الأيام القادمة.

المصدر: سي إن إن