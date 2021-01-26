الجيش يطارد المحتجين في اسواق طرابلس الداخلية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 22:42

الجيش يطارد المحتجين في اسواق طرابلس الداخلية

منذ 22 mins 26 January، 2021
محتجون
لبنان

لا يزال الجيش اللبناني يطارد المخلين بالامن في عمق الأسواق الداخلية، وتشهد ساحتا الكورة والنجمة مواجهات عنيفة بين الجيش وعدد من الشبان الذين يعمدون الى إلقاء قنابل المولوتوف والحجارة، وإطلاق المفرقعات النارية باتجاه القوى الامنية التي قامت بدورها بالقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم واجبارهم على التراجع إلى عمق الأسواق الداخلية.

وأسفرت المواجهات الى سقوط اكثر من ثلاثين جريحا من كلا الطرفين، عملت عناصر الصليب اللحمر على نقل اكثر من ست حالات الى مستشفيات المدينة، فيما تمت معالجة العدد الآخر ميدانيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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