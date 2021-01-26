التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 774 فحصا وحالتا وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 22:42

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 774 فحصا وحالتا وفاة

منذ 1 ساعة 26 January، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

بين التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 774 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 96.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 895 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 42.

– حالات وفاة: 2.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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