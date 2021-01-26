اليونيفيل يفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات حادث احتجاز جيش العدو سبع بقرات في محيط عرب الوزاني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 22:42

اليونيفيل يفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات حادث احتجاز جيش العدو سبع بقرات في محيط عرب الوزاني

منذ 1 ساعة 26 January، 2021
اليونيفيل في لبنان
لبنان

قالت قيادة اليونيفيل في بيان إن “القوات المسلحة اللبنانية أبلغت اليونيفيل بتاريخ 24 كانون الثاني أن الجيش الإسرائيلي احتجز سبع بقرات في محيط منطقة عرب الوزاني، بالقرب من الخط الأزرق في جنوب لبنان”، مضيفة “على الأثر فتحت اليونيفيل تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والتحقق من المعلومات مع الأطراف، بما في ذلك الموقع الدقيق الذي وقع فيه الحادث”.

وتابعت “في غضون ذلك، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مع الجيش الإسرائيلي لضمان عودة الماشية إلى لبنان وإلى أصحابها، حيث ان أولوية اليونيفيل تنصب على معالجة مخاوف الرعاة لأن ماشيتهم هي مصدر رزقهم الوحيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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