روسيا تقترح عقد لقاء “رباعية الشرق الأوسط” بمشاركة مصر الأردن والإمارات والبحرين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، اقتراح بلاده عقد لقاء وزاري لـ “رباعية الشرق الأوسط” في ربيع أو صيف العام الجاري بمشاركة فلسطين وإسرائيل ومصر الأردن والإمارات والبحرين.

وقال لافروف، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التسوية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى ترحيب روسيا بمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي حول التسوية في الشرق الأوسط، ” لقد أيد بلدنا منذ البداية عقد مثل هذه الصيغة، والتي ذكرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1850. ودعما لهذه المبادرة، نقترح التفكير في عقد لقاء وزاري في صيف أو ربيع عام 2021 بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كأعضاء في الرباعية، وأربع دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين، وبمشاركة “إسرائيل وفلسطين” بالطبع. وسيكون من المهم أيضا دعوة المملكة العربية السعودية بوصفها من أطلق “مبادرة السلام العربية”، حيب قول لافروف.

المصدر: سبوتنيك