منخفض جوي مساء غد الاربعاء والطقس يتحول الى ماطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية لتلامس معدلاتها المعتادة، وتستقر في المناطق الداخلية، تنشط الرياح في المناطق الشمالية في الفترة المسائية مع استمرار تكون الجليد على ارتفاع 1300 متر وما دون في المناطق الداخلية.

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط و يستمر حتى بعد مساء الاربعاء، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس ماطر بدءا من فترة ليل الاربعاء/صباح الخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة صباحا ، و التي تعود لتنخفض بشكل سريع وملحوظ ابتداء من بعد الظهر، مع رياح ناشطة تشتد احيانا حيث تقارب ال65 كم/س إجمالا. تهطل الأمطار في فترة ليل الاربعاء/صباح الخميس مع وصول المنخفض الجوي.

– الخميس: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة و رياح ناشطة تشتد احيانا فتقارب ال70كم/س. تهطل الامطار وتكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر،و يتدنى مستوى تساقطها ليلا ليلامس 1200 متر و مافوق.

– الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد فتقارب ال75 كم/س. تهطل الامطار و تشتد غزارتها من حين لآخر، مترافقة بعواصف رعدية وتساقط بعض حبات البرد. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر و يتدنى مستوى تساقطها ليلا ليلامس 1000متر و مافوق.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 8 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 17 درجة، في الداخل من 1 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية – شرقية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 الى 65 % .

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية