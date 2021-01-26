هل يحمي لقاح موديرنا من سلالات فيروس كورونا المتحورة؟

قالت شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية إن لقاحها للوقاية من مرض كورونا أنتج أجساماً مضادة لتحييد الفيروس في تجارب معملية على سلالتين جديدتين من فيروس كورونا اكتُشفتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وأضافت الشركة أن لقاحها الذي يُؤخذ على جرعتين من المتوقع أن يحمي كذلك من السلالات الجديدة المكتشفة حتى الآن.

غير أنها قالت إنها ستختبر محفزا للقاح في تجارب قبل سريرية على السلالة المُكتشفة في جنوب أفريقيا لترى ما إذا كانت فاعليته ستزيد في إنتاج أجسام مضادة لهذه السلالة وسلالات متحورة أخرى في المستقبل.

وعلى الرغم من أن جميع الفيروسات تتحور بشكل مستمر يشعر العلماء بالقلق من سلالتي بريطانيا وجنوب أفريقيا لأنهم يعتقدون أن بإمكانهما تغيير وظائف رئيسية للفيروس.

المصدر: DW