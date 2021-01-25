روسيا ترفع القيود التي فرضت على دخول مواطني فنلندا وفيتنام والهند وقطر أراضيها بسبب كورونا

قررت روسيا، اليوم الإثنين، رفع القيود المفروضة على دخول مواطني كل من فنلندا وفيتنام والهند وقطر إلى أراضي البلاد. وجاء في بيان صادر عن الحكومة الروسية: “رفع القيود المفروضة على دخول روسيا، على خلفية انتشار فيروس كورونا، لمواطني أربع دول – فنلندا وفيتنام والهند وقطر”، مشيرا إلى أن “رئيس مجلس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، وقع قرارا بهذا الشأن”.

وجرى التأكيد على أنه يُسمح لمواطني هذه الدول وأولئك الذين لديهم تصريح إقامة، بدخول روسيا عبر نقاط التفتيش الجوية. الروس، بدورهم، يمكنهم أيضاً الطيران (السفر) إلى أي من هذه البلدان.

وفي وقت سابق، اتخذ مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، قراراً باستئناف الحركة الجوية مع هذه الدول، على أساس متبادل وذلك اعتباراً من الـ27 من كانون الثاني/يناير. وسيتم تشغيل الرحلات إلى فيتنام (موسكو – هانوي) والهند (موسكو – دلهي) وفنلندا (موسكو – هلسنكي وسانت بطرسبورغ – هلسنكي) مرتين في الأسبوع وإلى قطر (موسكو – الدوحة) ثلاث مرات في الأسبوع.

المصدر: سبوتنيك