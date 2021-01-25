عكر عقدت إجتماعا بحث في القرارات والتعاميم المتعلقة بالقانون 194

عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعا للبحث في القرارات والتعاميم المتعلقة بالقانون 194 الرامي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة إنفجار مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها.

وحضر الإجتماع وزير الإتصالات طلال حواط، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وممثل وزير الصحة جوزيف الحلو، وممثلا وزارة الداخلية سامر يعقوب وأيمن عبد الغفور، وممثلا مصرف لبنان روبير مرعي وجورج أبي رزق، وممثل وزارة المالية والجمارك هشام أبو إبراهيم، ورئيس غرفة الطوارىء المتقدمة العميد الركن سامي الحويك.

وبحث الإجتماع في القرارات والتعاميم المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والرسوم للمواطنين المتضررين جراء إنفجار مرفأ بيروت الصادرة عن الوزارات المعنية، والتي لم توضع موضع التنفيذ.

وجرى الإتفاق على أن تسلم كل وزارة خلال أسبوع جردة حول كل القرارات والتعاميم للبت بها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام