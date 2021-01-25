التحكم المروري:قطع السير على جسر #الرينغ #بيروت بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2021 - 18:50

التحكم المروري:قطع السير على جسر #الرينغ #بيروت بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين

منذ 1 ساعة 25 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة