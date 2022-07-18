التحكم المروري : 3 جرحى نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي من تقاطع برج المر باتجاه جسر الرينغ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2022 - 17:12

التحكم المروري : 3 جرحى نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي من تقاطع برج المر باتجاه جسر الرينغ بيروت

منذ 32 mins 18 July، 2022
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