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January 25 2021 - 15:56

جريحان فلسطينيان برصاص العدو الاسرائيلي شمال رام الله بالضفة المحتلة

منذ 17 mins 25 January، 2021
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

جرح فلسطينيان الاثنين برصاص العدو الإسرائيلي في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “وقعت مواجهات في القرية بعد اقتحام قوات العدو حجة تعرض مستوطنة للرشق بالحجارة على الشارع الاستيطاني المجاور”، وأضافت ان “شابين أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما بالرصاص الحي في قدمه نقل إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب الآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط”.

وتابعت المصادر أن “جنود الاحتلال فرضوا حصارا على القرية ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها، ما اضطر عشرات المواطنين للدخول إلى القرية سيرا من بين الحقول”، ولفتت الى أن “جنود الاحتلال نكلوا بـ 25 مواطنا عند مدخل القرية، واحتجزوهم لمدة تزيد عن ساعتين، قبل إطلاق سراحهم والسماح لهم بدخولها”.

المصدر: فلسطين اليوم

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