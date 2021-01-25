“الجبهة الديمقراطية”: نشر القبة الحديدية الإسرائيلية بالخليج يكشف الأبعاد العسكرية والامنية للتطبيع

قالت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” إن “الاتفاق الأميركي – الإسرائيلي على نشر القبة الحديدية الإسرائيلية في منطقة الخليج، يشكل خطوة شديدة الخطورة، في العلاقات الإقليمية، تكشف الأبعاد الأمنية الحقيقية للتطبيع العربي الإسرائيلي، بما يجعل من بعض بلداننا العربية قواعد عسكرية لدولة الإحتلال والعدوان الإسرائيلي”.

وأضافت الجبهة ف بيان لها أن “خطوة نشر القبة الحديدية الإسرائيلية وبقرار أميركي، في بعض مناطق الخليج، إنخراط في المخطط العسكري الأميركي لتشديد الهيمنة على منطقتنا العربية واحتوائها في المشروع الأميركي الإسرائيلي، على حساب المصالح الوطنية والقومية لشعوبنا العربية”.

ودعت الجبهة “القوى القومية والوطنية والديمقراطية واليسارية العربية إلى إعلان المواقف ورسم السياسات المطلوبة وتعبئة الشارع العربي لمواجهة هذه التطورات وما تحمله من احتمالات تشكل خطراً على المنطقة ومصالحنا القومية”.

المصدر: بريد الموقع