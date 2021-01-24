خروقات إسرائيلية بالجملة للسيادة اللبنانية

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية جوا وبحرا في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاحد إنه “بتاريخ 23/ 1/ 2021 ما بين الساعة 18.08 و 24/ 1/ 2021 الساعة 4.20، تم تسجيل 3 خروق بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 130 مترا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء 4 قنابل مضيئة فوق المياه الإقليمية”، ولفتت الى انه “تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

من جهة ثانية، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان آخر “بتاريخ 24/ 1/ 2021 ما بين الساعة 11,00 والساعة 13,03، خرقت طائرتان مسيرتان عن بعد Drone تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدات راميا، عيتا الشعب والعديسة”، وتابعت “تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

واضافت القيادة انه “بتاريخ 23/1/2021 الساعة 10,25 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 19,00 من فوق بلدة رميش”، وتابعت “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام