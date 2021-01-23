17 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت يوم الخميس

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21 كانون الثاني الجاري؛ وأظهرت النتائج وجود سبع عشرة (17) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

* رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

* رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

* رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

* رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

* رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

* رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

* رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

* رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

* رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية)

* رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

* رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (سبع حالات إيجابية)

* رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

* رحلة جدة: شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية)

* رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

* رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

* رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)

* رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

* رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

* رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (أربع حالات إيجابية)

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام