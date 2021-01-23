البرازيل تسجل 56552 إصابة و1096 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، عن تسجيلها 56552 إصابة و1096 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الخميس.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 56552، ليصل العدد الإجمالي إلى 8753920 حالة.

وتشير هذه المعطيات إلى تراجع لمؤشر الإصابات الجديدة في البرازيل التي سجلت يوم 20 يناير 64385 حالة، وفي 21 يناير 59119.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1096 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 215243 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: روسيا اليوم