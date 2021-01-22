لقاء اليوم الموعود الفكري السادس والستون انعقد في ذكرى رحيل أم البنين

عقد لقاء اليوم الموعود الفكري السادس والستون في مقامي الإمام علي أمير المؤمنين وابنه أبي الفضل العباس “عليهم السلام” بمناسبة ذكرى رحيل سيدتنا أم البنين، الذي نظمته جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

استهل اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم وألقى بعدها سماحة الشيخ علي تقي من المقام المطهّر لبعلها أمير المؤمنين “عليهم السلام” بحثا خاصا باللقاء بيّن فيه فضلها ومآثرها..

وكانت زيارة لها من بين الحرمين الطاهرين لمقام أبي الفضل العباس ومقام الإمام الحسين “عليهم السلام” لسماحة السيد ناصر الموسوي ممثل الجمعية في العراق، وكلمة مختصرة بالمناسبة لسماحة الشيخ ضياء النجفي ممثل الجامعات الإيرانية في لبنان.

واختتم رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله بلوق اللقاء بدعاء الفرج في صحن الإمام قمر بني هاشم أبي الفضل العباس “عليه السلام” بعد مجلس عزاء ولطمية. وتم تقديم واجب العزاء للرسول الأعظم وصهره الأمير “عليه السلام” وأبي الفضل والأئمة المطهرين “عليهم السلام”.

https://youtu.be/uj8sQ5lExtA

https://youtu.be/zHPQe74izvU

https://youtu.be/a3mdhBzuZmo

https://youtube.com/channel/UCl1d_DDhjtvgp6DakE7P3sA

المصدر: جمعية الامام المنتظر