تسجيل إصابات جديدة بكورونا بين الأسرى في معتقلات العدو الاسرائيلي

سُجلت 4 إصابات جديدة بين صفوف الأسرى بفيروس “كورونا” في قسم (3) و(1) في سجن “ريمون” الصهيوني مما يرفع عدد الإصابات في السجن المذكور منذ 11 كانون الثاني/ يناير الجاري إلى (73)، وبذلك تجاوز عدد الإصابات بين الأسرى منذ بداية انتشار الوباء لأكثر من (295).

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني الجمعة أن “أعلى الإصابات سُجلت في سجن جلبوع في شهر تشرين الثاني 2020 وتجاوزت المئة، يليه من حيث الإصابات سجن النقب وسجن ريمون”، ولفت إلى أن “استمرار انتشار الوباء بين صفوف الأسرى، مع مواصلة إدارة سجون الاحتلال بالسيطرة واحتكار رواية الوباء، فاقم من المخاطر على حياة الأسرى”.

وطالب النادي “المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بأخذ دورها الحقيقي في متابعة الأوضاع الصحية للأسرى المصابين وطمأنة عائلاتهم”.

المصدر: فلسطين اليوم