روسيا ترصد 21 خرقا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتركيا 6 خروقات

أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، برصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، 21 خرقا، بينما رصد الجانب التركي 6 خروقات. وجاء في بيان للوزارة بهذا الشأن تم نشره على موقعها الرسمي”رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 21 خرقا (منها وفقا للجانب السوري – 14 خرقا) ، في محافظات، إدلب (7) واللاذقية (3) وحماه (7) وحلب (4)، في حين رصد الجانب التركي 6 خروقات (وما يؤكده الجانب الروسي منها – صفر).

هذا وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ 4 عمليات إنسانية، تم من خلالها:

– إيصال 250 سلة غذائية بوزن 1.2125 طن إلى سكان قرية تل عابور بريف حلب.

– إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.134 طن إلى سكان إحدى القرى بريف الحسكة.

– إيصال 250 سلة غذائية يبلغ وزنها 1.2125إلى سكان مدينة تل سلحب بريف حماه.

– إيصال 250 سلة غذائية بوزن 1.2125 طن إلى سكان قرية الحسينية بريف دير الزور.

ويذكر أنه تم بشكل عام حتى يومنا هذا تنفيذ 2694 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية –4659.357 طن.

المصدر: سبوتنيك