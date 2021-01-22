دوريات لفريق المفرزة الصحية في بلدية حارة حريك للكشف على المنشآت الغذائية ومحلات بيع الخضار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2021 - 12:36

دوريات لفريق المفرزة الصحية في بلدية حارة حريك للكشف على المنشآت الغذائية ومحلات بيع الخضار

منذ 45 mins 22 January، 2021
حارة حريك
لبنان

قام فريق المفرزة الصحية في بلدية حارة حريك  خلال الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني 2021  و بالتعاون مع مراقبي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بدوريات يومية للكشف على المنشآت الغذائية ومحلات بيع الخضار  والتي بلغ عددها ٢٨٣ منشأة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات المعتمدة للحماية من فيروس كورونا و إلتزامها بقرار وزارة الداخلية و خدمة الديليفري فقط، حيث تم تسطير ١٠ محاضر ضبط و ١٤ انذار بحق المنشآت الغذائية المخالفة  مع مهلة سريعة للتنفيذ.
بينما سجلت بلدة حارة حريك يوم الخميس 21/1/2021 ، 70 حالة إيجابية لفيروس كورونا و 55حالة شفاء و 3 حالات وفاة، ليصبح عدد الحالات الإيجابية النشطة حالياً في البلدة 231 حالة.

 

المصدر: بلدية حارة حريك

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