دوريات لفريق المفرزة الصحية في بلدية حارة حريك للكشف على المنشآت الغذائية ومحلات بيع الخضار

قام فريق المفرزة الصحية في بلدية حارة حريك خلال الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني 2021 و بالتعاون مع مراقبي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بدوريات يومية للكشف على المنشآت الغذائية ومحلات بيع الخضار والتي بلغ عددها ٢٨٣ منشأة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات المعتمدة للحماية من فيروس كورونا و إلتزامها بقرار وزارة الداخلية و خدمة الديليفري فقط، حيث تم تسطير ١٠ محاضر ضبط و ١٤ انذار بحق المنشآت الغذائية المخالفة مع مهلة سريعة للتنفيذ.

بينما سجلت بلدة حارة حريك يوم الخميس 21/1/2021 ، 70 حالة إيجابية لفيروس كورونا و 55حالة شفاء و 3 حالات وفاة، ليصبح عدد الحالات الإيجابية النشطة حالياً في البلدة 231 حالة.

المصدر: بلدية حارة حريك