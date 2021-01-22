أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 22-01-2021

البناء

• قالت مصادر حقوقية إن تعليق حاكم مصرف لبنان على المساءلة السويسرية كان محصوراً بتحويلات مصرف لبنان ولم يجب على السؤال المتصل بجوهر المساءلة وهو عن تحويلات لحسابات شخصية إلا إذا كان قد أوضح الأمر عند المدّعي العام التمييزيّ وتم الاتفاق على عدم إثارته في الإعلام.

• قالت مصادر أميركية إعلامية إن تعيينات إدارة الرئيس جو بايدن ترسم سياسة تستبعد خيار الحرب وتركز على إعادة العمل الدبلوماسي، لكن بعض الاسماء تشكل مفاتيح لخيارات واضحة دبلوماسياً مثل فرضية تعيين روبرت مالي مشرفاً على الملف الإيراني وهو من أبرز المشاركين في إنجاز الاتفاق النووي ومن أشد المتحمّسين للعودة إليه.

النهار

• دعت رئيسة حزب الكتلة الوطنية قبل ثلاثة اشهر اللبنانيين الى النضال السياسي عبر الانضمام الى احزاب وطنية لكنها لم تفتح باب الانتساب الى الكتلة.

• قال مصدر في كهرباء لبنان ان لا حاجة للرد على حملة تساق على المؤسسة لكن احد المستشفيات المطالبة بالتيار لم يدفع فواتير مستحقة بقيمة 735 مليون ليرة وان تأمين التيار له يحتاج الى تمديدات خاصة على حسابه تفوق قيمتها الـ 200 مليون ليرة.

• تخوفت مصادر ديبلوماسية ان يستمر التصعيد في العراق وتتزايد التفجيرات بهدف منع زيارة البابا فرنسيس الى بغداد في اذار المقبل من جماعات متطرفة.

اللواء

• نقل عن زوّار مرجع رسمي اعتقاد البطانة المحيطة أن تأليف حكومة أكثر ربحاً، مهما شابته من ثغرات من الاستمرار على النحو الحالي.

• تشكو الجهات غير المدنية من إخضاعها إلى مساهمات مالية في الاستشفاء في الظروف الحالية الصعبة جداً!

• فهم أن الحماية السياسية ما تزال قوية على سلطة نقدية، بحيث بات طموح فريق سياسي لاستهدافها دون جدوى.

الجمهورية

• أوضح قريبون من شخصية بارزة أنها شعرت بالصدمة عند سماعها رأي أحد المسؤولين في مسؤول آخر ولهذا لم يبدر عنها أي رد فعل في حينه.

• لوحظ أن مادة المازوت لم تعد مقطوعة في البقاع بعد الحملة القوية التي قام بها الجيش لمنع تهريبه الى خارج الأراضي اللبنانية.

• تلقى مرجع أمني دعوة لزيارة واشنطن وهي أول دعوة من الإدارة الأميركية بعد تسلم بايدن.

المصدر: صحف