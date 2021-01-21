الكاظمي: إجراء تغييرات بمفاصل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على خلفية تفجيري بغداد

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمراً بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على خلفية تفجيري العاصمة بغداد. وقالت وكالة الأنباء العراقية “واع” الخميس إن “الكاظمي أمر بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولة عن حادث ساحة الطيران”. وكان الكاظمي، ترأس اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية والاستخبارية في مقر قيادة عمليات بغداد، على إثر تفجيري بغداد.

ووفقا لبيان مكتب رئاسة الوزراء العراقية، أمر الكاظمي بفتح تحقيق للوقوف على أسباب حدوث الخرق الأمني، وملاحقة “الخلايا الارهابية التي سهّلت مرور الإرهابيين وارتكابهم جريمتهم النكراء”. كما وجّه “باستنفار القوّات الأمنية لحفظ أمن المواطن و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانيًا”. هذا واستهدف تفجيران انتحاريان مزدوجان سوقا شعبية في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، والتي غالبا ما تشهد ازدحاما شديدا.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي، في تصريح متلفز إن الانفجار الأول وقع قرب سينما غرناطة بعد قيام الإرهابي بالصراخ ونداء المواطنين لمساعدته على أنه مريض. وأضاف أن هذا الانفجار “أعقبه انفجار ثان وقع بعد وصول القوات الأمنية إلى مكان الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى”.

المصدر: سبوتنيك