قرار لوزير التربية اللبناني مدد العمل بالتعلم عن بعد حتى 15 شباط

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب القرار الرقم 17/م/2021، المتعلق بتنظيم التعليم عن بعد في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية لغاية 15 شباط 2021، جاء فيه:

“ان وزير التربية والتعليم العالي بناء على المرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة) بناء على المرسوم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، استنادا الى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/م ص تاريخ 15/1/2021 المتضمن ابلاغ الموافقة الاستثنائية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على قرار الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين 1/شباط/2021 وتعديلاته، ونظرا الى الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، بناء على اقتراح المديرة العامة للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستمر العمل بمسارات التعلم عن بعد (الدروس النظرية) في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة وذلك لغاية 15 شباط 2021، على أن يترك لمدير المدرسة/المعهد اعتماد المسارات التعليمية المناسبة بما يؤمن حسن سير التدريس مع مراعاة عدم ارهاق الطلاب في إعطاء الدروس والفروض المنزلية.

المادة الثانية: يعتمد برنامج التدريس الأسبوعي المحدد في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية للعام الدراسي 2020/2021، على ألا يتعدى التعليم التزامني 40 دقيقة من مدة الحصة التدريسية.

المادة الثالثة: يحق لادارة المدرسة/المعهد تعويض ساعات تدريس عن فترات الاقفال السابقة بإضافة يوم سادس (الجمعة أوالسبت) الى أيام التعليم عن بعد.

المادة الرابعة: تصدر المديرة العامة للتعليم المهني والتقني تعميما تحدد بموجبه آلية تنظيم إعطاء الدروس التطبيقية للطلاب في المدارس والمعاهد الفنية في الفترة الممتدة حتى 15 شباط 2021.

المادة الخامسة: يدرس المتعاقدون كامل الساعات المحددة في عقودهم السنوية خلال العام الدراسي 2020/2021.

المادة السادسة: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من 1 شباط 2021”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام