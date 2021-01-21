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January 21 2021 - 19:04

قرار لوزير التربية اللبناني مدد العمل بالتعلم عن بعد حتى 15 شباط

منذ 14 mins 21 January، 2021
طارق المجذوب2
لبنان

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب القرار الرقم 17/م/2021، المتعلق بتنظيم التعليم عن بعد في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية لغاية 15 شباط 2021، جاء فيه:

“ان وزير التربية والتعليم العالي بناء على المرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة) بناء على المرسوم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، استنادا الى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/م ص تاريخ 15/1/2021 المتضمن ابلاغ الموافقة الاستثنائية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على قرار الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين 1/شباط/2021 وتعديلاته، ونظرا الى الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، بناء على اقتراح المديرة العامة للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يستمر العمل بمسارات التعلم عن بعد (الدروس النظرية) في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة وذلك لغاية 15 شباط 2021، على أن يترك لمدير المدرسة/المعهد اعتماد المسارات التعليمية المناسبة بما يؤمن حسن سير التدريس مع مراعاة عدم ارهاق الطلاب في إعطاء الدروس والفروض المنزلية.

المادة الثانية: يعتمد برنامج التدريس الأسبوعي المحدد في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية للعام الدراسي 2020/2021، على ألا يتعدى التعليم التزامني 40 دقيقة من مدة الحصة التدريسية.

المادة الثالثة: يحق لادارة المدرسة/المعهد تعويض ساعات تدريس عن فترات الاقفال السابقة بإضافة يوم سادس (الجمعة أوالسبت) الى أيام التعليم عن بعد.

المادة الرابعة: تصدر المديرة العامة للتعليم المهني والتقني تعميما تحدد بموجبه آلية تنظيم إعطاء الدروس التطبيقية للطلاب في المدارس والمعاهد الفنية في الفترة الممتدة حتى 15 شباط 2021.

المادة الخامسة: يدرس المتعاقدون كامل الساعات المحددة في عقودهم السنوية خلال العام الدراسي 2020/2021.

المادة السادسة: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من 1 شباط 2021”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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