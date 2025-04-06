تنديدا بالعدوان على غزة.. تخصيص مساحة توعوية خلال التدريس حول انتهاك العدو للقوانين الدولية

دعت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان في بيان لها يوم الاحد الى تخصيص مساحة توعوية في اثناء احدى الحصص الدراسية يوم الاثنين ٧/٤/٢٠٢٥ لشرح ومناقشة المواثيق الدولية التي تحظر قتل الاطفال والتي تدين الانتهاكات الفاضحة لها، وذلك على خفلفية العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقال البيان “إسهاما في الدعوة الى احترام المواثيق الدولية التي تنص على تجنيب قتل الابرياء العزل وفي طليعتهم الاطفال وامام الإبادة الجماعية والقتل الممنهج الذي يتعرض له اولاد فلسطين المحتلة، تدعو وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الى تخصيص مساحة توعوية في اثناء احدى الحصص الدراسية يوم غد الاثنين الواقع فيه ٧/٤/٢٠٢٥ لشرح ومناقشة المواثيق الدولية التي تحظر قتل الاطفال والتي تدين الانتهاكات الفاضحة لها، إسهاما في رفع الوعي حولها والدعوة الى احترامها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام