ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة متجها إلى فلوريدا مقر إقامته بعد انتهاء ولايته – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2021 - 16:08
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غواتيمالا تعيد آلاف المهاجرين إلى هندوراس بعد أن أوقفت قوات الأمن مسيرتهم شمالا باتجاه الولايات المتحدة
الأرصاد الجوية في لبنان: انحسار المنخفض الجوي بعد ظهر اليوم وتدني درجات الحرارة غدا
التحكم المروري في لبنان: طريق ضهر البيدر _طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام جميع المركبات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة متجها إلى فلوريدا مقر إقامته بعد انتهاء ولايته
منذ 52 mins
20 January، 2021
عاجل
البيت الابيض
ترامب
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