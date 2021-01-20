ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة متجها إلى فلوريدا مقر إقامته بعد انتهاء ولايته – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2021 - 16:08

ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة متجها إلى فلوريدا مقر إقامته بعد انتهاء ولايته

منذ 52 mins 20 January، 2021
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