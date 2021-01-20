ماذا أعلنت إيرلندا عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا؟

كشفت الوكالة الإيرلندية للعقاقير والأدوية عن تلقيها عشرات التقارير عن آثار جانبية للقاحي “فايزر/بييونتيك” الأميركي الألماني و”ميديرنا” الأميركي منذ بدء التطعيم بهما في البلاد.

ونقلت صحيفة The Irish Times المحلية عن رئيسة الوكالة، لوران نولان، قولها إن 81 حالة رصد “آثار جانبية خفيفة طبيعية لجميع أنواع التطعيمات” تم تسجيلها في البلاد منذ بدء حملة تحصين السكان من مرض “كوفيد-19” الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأشارت نولان إلى أن من أبرز تلك الآثار الدوخان وألم المفاصل والشعور بالتعب والحكة والطفح الجلدي في مكان الحقن، مؤكدة أنه في كل الحالات المسجلة كانت الأعراض المذكورة قد هدأت بعد فترة وجيزة، دون أن تتطلب تدخلا طبيا.

وأشارت المسؤولة إلى أنه اعتبارا من يوم 21 كانون الثاني، سيتم عرض جميع حالات الآثار الجانبية في وقت حدوثها الفعلي عبر موقع الوكالة.

المصدر: تاس