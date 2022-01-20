واردات ايران من لقاحات كورونا قرابة 155 مليون جرعة

أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك بالجمهورية الاسلامية الايرانية، انه مع وصول الشحنة الـ93 من لقاحات كورونا والتي تضم 2 مليون و204 آلاف جرعة من لقاح استرازينيكا مهداة من اسبانيا، بلغ مجموع ما تم توريده من اللقاحات الى البلاد 154 مليونا و975 ألفا و308 جرعات.

وقال روح الله لطيفي: وصلت الشحنات 90 و91 و92 من لقاحات استرازينيكا من اليونان خلال الايام الماضية بحجم 193 ألف جرعة، وكانت شحنتان كذلك قد وصلتا من اليابان تضمان 35 ألف جرعة، ومع وصول شحنة لقاحات استرازينيكا من اسبانيا صباح الاربعاء وتضم 2 مليون و204 آلاف جرعة، يبلغ مجموع لقاحات استرازينيكا التي وصلت الى ايران الى 15 مليونا و754 ألفا و610 جرعات منذ بداية جائحة كورونا والى الآن.

المصدر: وكالة انباء فارس