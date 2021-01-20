عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 20 كانون الثاني 2021

العناوين

الأخبار:

– تنصيب بايدن اليوم: ولاية ثانية لترامب في الشرق الأوسط

– ضحايا «كورونا» يتخطّون الـ 2000… المستشفيات الخاصة تكذب

– سويسرا تؤكّد: ندقّق في اختلاسات في مصرف لبنان

– أزمة المياه: المشكلة في سوء الإدارة لا في الندرة

– التصدير مصدر للدولار ولكن… الاستهلاك المحلي أولاً

– زيارة دياب للحريري: ردّ تضامُن

– ضبط 20 كلغ من الكوكايين في المطار: توقيف العنصر الذي ضبطها وفرار زميله

اللواء:

– الكورونا خارج السيطرة.. ودياب يسابق عاصفة الإنهيار الكبير!

– الحريري لن يعتذر وزيارة بعبدا تنتظر اتصالاً..

– توجه غداً لتمديد الإقفال حتى منتصف شباط

الديار:

– دياب يتصدر الوسطاء لحل الأزمة الحكومية: “خلصوني من هالحمل” !

– “القوات” يقود عملية توحيد صفوف المعارضة: الرصاصة الأولى “كتائبية”

– وزير الصحة يتحرك قضائيا ضد المستشفيات

– توجه لتمديد الاقفال العام على دفعتين

الجمهورية:

– الحريري لإعتذار عن “الفيديو”.. وعون لإعــتذار عن التكليف

النهار:

– الوساطات تتساقط… والاقفال يمدّد 10 أيام

الأنباء:

– كورونا يحصد الأرواح.. فيما دياب “يعوّم” نفسه وباسيل لا يرى الوقت قد حان للحكومة

الاسرار

البناء

– قال مصدر نيابي إن حل العقدة الحكومية بات حاجة مشتركة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف وإن المطلوب لتخطيها إيجاد شكليات مناسبة للطرفين للتراجع نصف خطوة، ولذلك فإن ما قام به الرئيس حسان دياب ليس حملة علاقات عامة بل خطوة مدروسة في سياق منسّق لتقديم مخرج مناسب لمبادرات ستظهر قريباً خصوصاً أنه يحمل عبء مسؤولية ثقيلة تفرض الحاجة للإسراع بحكومة أصيلة وله على الفريقين ما يسمح بقدر من التجاوب.

– توقفت مصادر دبلوماسية أمام التقارير المتداولة حول السياسات الجديدة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وأمام ما يُدلي به مرشحو بايدن لتولي المسؤوليات الرئيسية في إدارته في مناقشات لجان الكونغرس لاستنتاج أن مرحلة من الجمود في السياسة الخارجية ستكون الأساس عبر مواصلة روتينية لثوابت السياسات الخارجية لأن الوضع الداخلي حاكم ومقلق والانقسام خطير لدرجة تفوق كل توقع.

النهار

– احد الوزراء في حقيبة اساسية يقول لمحدثيه ان اعمال عائلته كلها خارج البلاد وكذلك اموالها ولا تملك في لبنان الا بعض العقارات.

– بدأت احزاب مسيحية معروفة عملية جس نبض إمكان فتح خطوط مع الرئيس الأميركي الجديد عبر وسطاء لابعاد شبح العقوبات عنها والتعاون في المرحلة المقبلة.

– ما زال زعيم سياسي يردّد في مجالسه أنّه يصرّ على ألا يتولى الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة في عهد الرئيس عون لأنّ الاتفاق بينهما من سابع المستحيلات.

الجمهورية

– انتقد وزير سابق وزيراً حالياً أكثر من مرة وهما ينتميان الى الخط نفسه ما يدل على وجود خلافات بينهما.

– يستند مسؤولون في تيار كبير في صحة مقاربة رئيس التيار لتأليف الحكومة الى كلام مرجعية روحية الذي يتماهى مع هذه المقاربة.

– يتعزز الإنقسام يومياً حول إجراء تقترحه جهات لتعزز موقف لبنان في مفاوضات قاسية يجريها ومسؤولوه يتصرفون بعقل ودم بارد لمعالجة الموقف.

اللواء

– استبعد مصدر لبناني مقيم في واشنطن إجراءات أميركية عاجلة، تساهم في إراحة الوضع اللبناني، لكن المؤكد أن لا إجراءات جديدة معادية..

– ربطت جهات نافذة بين المعلومات عن طلب دولي للتحقيق مع شخصية مصرفية رفيعة وجولة مرجع على خلاف معه؟

– يشكو مواطنون من تراجع الخدمات التي يقدمها “واتس آب” بالرغم من صرف النظر حالياً عن طلب “البيانات الشخصية”.

الأنباء

– مع انتهاء إتمام استحقاق منتظر دولياً، يراهن كلٌ من فريقين محليين متناقضين على أنه سيصب بمصلحة كلّ منهما.

– مرجع نيابي يبدي حذره من الإنخراط في أي مسعى غير مضمون النتيجة لأكثر من اعتبار.

المصدر: صحف