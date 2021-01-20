مدفعية الاحتلال تقصف منزلًا مدنيًا ومواقعًا للمقاومة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2021 - 02:54

مدفعية الاحتلال تقصف منزلًا مدنيًا ومواقعًا للمقاومة في قطاع غزة

منذ 50 mins 20 January، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، منزلًا مدنيًا ومواقعًا للمقاومة في قطاع غزة مخلفة دمارًا كبيرًا في مواقع الاستهداف دون أن يبلغ عن اصابات في صفوف المواطنين.

وقصفت مدفعية الاحتلال مرصدًا للمقاومة ومنزلًا مدنيًا في المحافظة الوسطى أصيب بأضرار جسيمة، كما قصفت مرصدًا شرق موقع ملكة إلى الشرق من مدينة غزة، ومرصدًا آخر في مدينة بيت حانون شمال القطاع.

يذكر أن وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مساء الثلاثاء عن سقوط صاروخ قرب مستوطنة ناحل العوز شرق مدينة غزة دون أن يحدث اضرارًا أو اصابات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “اطلقت الليلة قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط”.

المصدر: فلسطين اليوم

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