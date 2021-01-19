ميليشيا (قسد) تمنع عمال مؤسسة مياه الحسكة من الدخول إلى مقر عملهم وتختطف 3 منهم

واصلت مجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها الإجرامية والتعسفية بحق الأهالي في محافظة الحسكة ومنعت لليوم الثاني على التوالي عمال مؤسسة المياه من الدخول الى مقر عملهم.

وذكر مصدر في المؤسسة لمراسل سانا أن ميليشيا “قسد” منعت عمال مؤسسة مياه الحسكة من الدخول إلى مقرها في حي العزيزية لليوم الثاني على التوالي الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على وضع الخدمات المقدمة للمواطنين كما أقدمت مجموعة من مسلحي الميليشيا على اختطاف ثلاثة من العاملين فيها.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا “قسد” تتعمد التضييق على الأهالي وارتكاب الانتهاكات بحقهم من خلال الاستيلاء على الأبنية والمقرات الخدمية التي تمس خدماتها حياة المواطن اليومية تنفيذا لمخططات مشبوهة بالتنسيق مع الاحتلال الأمريكي.

وكانت ميليشيا “قسد” احتلت بقوة السلاح في الـ 27 من حزيران الماضي مقر فرع الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة ومبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران والمدينة الرياضية وجزءاً من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين منها.

المصدر: سانا