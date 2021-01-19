روسيا تسجل 21734 إصابة كورونا جديدة و586 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 21734 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 3115 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3612800 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 21734 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 3612800 “.

وكان لمدينة سان بطرسبورغ الروسية النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 3281، ثم العاصمة الروسية موسكو بعدد 3115 إصابة، و84 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: “غادر 23262 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3002026 شخصا”.

وأشار المقر إلى تسجيل 586 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 66623 شخصا.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

و أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان “روس بوتريب نادزور”، يوم أمس الاثنين، أنه تم إجراء أكثر من 97 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في روسيا، بينها 373 ألف اختبار خلال الـ 24 الماضية.

المصدر: وكالة سبوتنيك