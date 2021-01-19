حصص غذائية من حزب الله إلى العائلات المعوزة في عكار والشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 11:18

حصص غذائية من حزب الله إلى العائلات المعوزة في عكار والشمال

منذ 56 mins 19 January، 2021
حصص غذائية من المقاومة الإسلامية إلى العائلات المعوزة في عكار والشمال
لبنان

بدأ  حزب الله تجهيز حصص غذائية للعائلات المعوزة في منطقة عكار خصوصا والشمال عموما، بتوجيه من الأمين العام لحزب الله  السيد حسن نصر الله، بتنسيق مع حملة “وتعاونوا” وحضور مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال الشيخ محمد عمرو وأعضاء تجمع العلماء المسلمين المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي والعلامة السيد منذر الزعبي.

وأكد الشيخ الرفاعي أن “المقاومة أثبتت وما زالت، أنها الجامع الأجمع والأوحد الذي يحتضن كل المواطنين على صعيد الوطن”، وأكد أن “عكار والشمال سيكونان أوفياء للقائد المنصور الصادق الأمين، ولنهج الوحدة الإسلامية وثقافة المقاومة، للتصدي للحرب الاقتصادية المفروضة على منطقتنا وكسر الاستكبار الأميركي وعملائه العرب، والعبور إلى الدولة التي تحترم المواطن وتحفظ حقوقه الإنسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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