حصص غذائية من حزب الله إلى العائلات المعوزة في عكار والشمال

بدأ حزب الله تجهيز حصص غذائية للعائلات المعوزة في منطقة عكار خصوصا والشمال عموما، بتوجيه من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بتنسيق مع حملة “وتعاونوا” وحضور مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال الشيخ محمد عمرو وأعضاء تجمع العلماء المسلمين المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي والعلامة السيد منذر الزعبي.

وأكد الشيخ الرفاعي أن “المقاومة أثبتت وما زالت، أنها الجامع الأجمع والأوحد الذي يحتضن كل المواطنين على صعيد الوطن”، وأكد أن “عكار والشمال سيكونان أوفياء للقائد المنصور الصادق الأمين، ولنهج الوحدة الإسلامية وثقافة المقاومة، للتصدي للحرب الاقتصادية المفروضة على منطقتنا وكسر الاستكبار الأميركي وعملائه العرب، والعبور إلى الدولة التي تحترم المواطن وتحفظ حقوقه الإنسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام