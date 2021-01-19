النائب إبراهيم الموسوي: نتجه الى كارثة حتمية في ملف كورونا بسبب الاهمال والاقفال العام مطلوب

اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي انه ” لم يعد خافيا على احد اننا نتجه الى كارثة حتمية في ملف كورونا وسببه الاهمال وعدم تحمل المسؤولية”، مشيراً الى انه” لا يجب ان نلقي اللوم على جانب معين بل الجميع يتحمل المسؤولية”.

وقال في حديث لاذاعة النور انه”علينا ان نتحد ونتوافق، وعلينا ان نلقي اللوم جانبا، والجيش الابيض هم المقاومين الحقيقيين الذي يدافعون عن الجميع”.

وشدد النائب الموسوي الى ان “الاقفال العام مطلوب والمسؤولية في تطبيقه مشتركة، فهناك أحبة يغادروننا والسلالة الجديدة من كورونا ما زالت قيد البحث والتحقق”، موجهاً “التحية لوزارة الصحة ولكل الاطباء والممرضين والهيئة الصحية في ظل الظروف الصعبة التي يعملون فيها”.

وحول المساعدات الاجتماعية لفت النائب الموسوي الى ان “هناك محاولات لتحوير ما يقدمه حزب الله من مساعدات للمواطنين اللبنانيين على انه محاولة للحلول مكان الدولة وهذا امر غير صحيح لاننا نلعب دور المساعد الى جانب الدولة”.

واضاف” نحنا قمنا بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتقديم محول الكهرباء الى بلدة الطفيل وارى ان ما يحصل هي محاولة للعب في المياه العكرة وهذا لن يقدم او يؤخر”، وتابع “انهت منطقة البقاع توزيع المازوت على 20 الف عيلة في بعلبك الهرمل وفي البقاع الغربي كذلك وحزب الله لطالما قام بمساعدة اهله لا سيما الاكثر احتياجا”.

واوضح النائب الموسوي لاذاعة النور ان “لبنان تحت رحمة عقوبات اميركية، وللاسف هناك افرقاء في لبنان وضعوا انفسهم في المحور الاخر ولكن نحن في محور المقاومة نضع مصلحة البلد فوق اي مصلحة اخرى”، معتبراً انه ” اذا كان هناك مراهنات لدى البعض على الخارج فنأمل في موضوع الحكومة ان يتم فتح نافذة أمل بعد تنصيب بايدن، والا فانه كما جليد هذه العاصفة الجليد يلف التحركات”.

المصدر: اذاعة النور