هنية: المقاومة مستمرة ولن تخضع لأي متغيرات أو ضغوطات من أيٍ كان

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، أن المقاومة هي الخيار الأمثل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية وتحرير الاسرى الأبطال من سجون الاحتلال.

وقال هنية خلال كلمة له في مؤتمر القدس تجمعنا – ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني في ذكرى انتصار غزة 2008 ان ” المقاومة مستمرة ولا يمكن أن تخضع لأي متغيرات أو ابتزازات أو ضغوطات من أي جهة كانت ومهما كان حجمها، فالمقاومة هي سلاحنا حتى التحرير”.

وأضاف “يجب ان نتوافق على استراتيجية متوازنة ترتكز على وحدة الشعب الفلسطيني وتمسكه على الثوابت والمقاومة خيار استراتيجي لا تنازل عنه”.

وأشار إلى أن صفقة القرن تستهدف القضية الفلسطينية وتبع الصفقة خطة الضم وتلاها التطبيع، لافتًا إلى أن هذا التسلسل الزمني لا يمكن أن يشطب القضية الفلسطينية مطلقًا ولذلك علينا أن نعزز ونبني علاقات قوية مع كل دول العالم.

وتمنى هنية من القائمين على المؤتمر بالخروج برؤية عملية حقيقية ذات مغزى تؤثر في حركة مجرى التاريخ المعاصر والاقتراب مع حسم الصراع التاريخي مع الاحتلال الصهيوني لتحرير الارض والقدس والاسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم