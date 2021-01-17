مصلحة السجون في موسكو تؤكد اعتقال المعارض ألكسي نافالني فور عودته من ألمانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2021 - 20:34

مصلحة السجون في موسكو تؤكد اعتقال المعارض ألكسي نافالني فور عودته من ألمانيا

منذ 15 mins 17 January، 2021
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