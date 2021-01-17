قوى الامن حذرت من الالتفاف على قرار الاقفال: لن نتهاون في ملاحقة المخالفين

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“تشدد قوى الأمن الداخلي على ضرورة استمرار المواطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كون نجاح هذا القرار في الحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، مرتبطا بمدى احترام تطبيقه.

وهي تحذر من عمليات الالتفاف على قرار الإقفال العام، وإن عناصرها -المنتشرة بشكل واسع على مختلف الأراضي اللبنانية – ستستكمل العمل على تطبيقه بحزم وصرامة مع مطلع الأسبوع، كما أنها لن تتهاون في ملاحقة كل المخالفات، وستعمل على تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين منهم، وختم المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام