وزارة الصحة: أجهزة التنفس الموجودة بالمدينة الرياضية لنقل المرضى وليس لذوي الحالات الحرجة

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في لبنان السبت بيانا توضيحيا حول ما يتم التداول به في شأن أجهزة التنفس الموجودة في المدينة الرياضية.

وقال البيان إن “الأجهزة الموجودة في المدينة الرياضية هي أجهزة تنفسية محمولة (Portable Ventilators) تستخدم لنقل المرضى من مكان إلى آخر لمدة محدودة من الوقت لا تتعدى الساعتين”، وتابع “أما أجهزة التنفس الإصطناعي (ICU Ventilators) التي يحتاج إليها المرضى المصابون بكورونا والذين يعانون من أوضاع صحية حرجة ويتم إدخالهم إلى العناية الفائقة فتركيبتها مختلفة تماما عن الأجهزة المحمولة ولها مواصفات معينة تسمح باستخدامها لساعات متواصلة على مدى أيام متعددة”.

واضاف البيان ان “أجهزة التنفس المحمولة مختلفة تماما بمواصفاتها ودورها عن ماكينات الأكسجين التي يتم استخدامها في المنازل”، وتابع “في أي حال، فإن هذه الأجهزة التي تسلمها لبنان من دولة قطر تشكل جزءا من المستشفيات الميدانية التي بدأ تركيبها بالتعاون مع الجيش اللبناني، وسوف تسلم لهذه المستشفيات الميدانية لتأمين نقل المرضى إليها”.

وأشار البيان الى ان “المساعدات الهبات التي تلقتها وزارة الصحة في الفترة السابقة من أجهزة تنفس محمولة واستلمها الجيش اللبناني قد سلمتها بشكل كامل وفق لوائح الحاجات التي وردتها من المستشفيات، بحيث تم تسليم ثلاثة وثلاثين مستشفى حكوميا، مئة واثنين وعشرين جهازا، وسبعين مستشفى خاصا، مئة وثمانية وسبعين جهازا (اللوائح مرفقة بالتفصيل)”، وتابع “هذا ما يؤكد أن الوزارة لا تسعى على الإطلاق للإحتفاظ بأي جهاز بل إنها سعت للحصول على هبات أتت بمعظمها وبإرادة مقدميها من نوع الأجهزة المحمولة لنقل المرضى وليس أجهزة التنفس الإصطناعي المخصصة للعناية الفائقة والحالات الحرجة، لذا، إقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام