حركة أمل استنكرت العقوبات الاميركية على العتبة الرضوية: تجرؤ على المقدسات وسلوك عدواني

استنكرت حركة أمل السبت العقوبات الأميركية التي طالت العتبة الرضوية المقدسة، ونددت “بالتطاول على المقدسات الدينية التي تم إدراجها زورا ضمن قائمة الإرهاب”.

وقالت الحركة إن “هذا التجرؤ على المقدسات هو سلوك عدواني خطير غير مسبوق بحق كل الديانات السماوية وليس بحق المسلمين وحدهم، وهو يستلزم إستنهاض الأمم عموما، لأنه يعتدي على جميع العقائد الدينية وينتهك القوانين والأعراف والقيم الإنسانية”.

وأكدت الحركة أن “هذه الخطوة العدوانية التي قامت بها الإدارة الأميركية قبل رحيلها، تؤدي الى إستفزاز غير مسبوق ولا يمكن القبول من دون التراجع عنها”، ودعت “كل الأمم والهيئات والجمعيات الدولية الى التحرك ووضع حد لهذا التفلت الأميركي غير العاقل، قبل فوات الآوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام