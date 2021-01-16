اليمن: وقفات شعبية في ذمار استنكرت القرار الاميركي بحق أنصار الله

نظمت في مديريات محافظة ذمار اليمنية السبت وقفات احتجاجية تنديدا بقرار الإدارة الأمريكية وضع أنصار الله على ما يسمى “لائحة المنظمات الارهابية”.

وأكد المشاركون في الوقفات رفضهم لهذا القرار، وأشاروا إلى “أن أمريكا رأس الإرهاب وهي من يمارس الإرهاب والهيمنة، كما هي منبع العناصر الإرهابية في العالم”.

ولفت المشاركون الى أن “أنصار الله مكون وطني وأن هذه الخطوة ستنعكس سلبا على الجانب الإنساني والعملية السياسية في اليمن”، واستنكروا “صمت المجتمع الدولي ومنظماته تجاه استمرار العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية”.

المصدر: موقع انصار الله