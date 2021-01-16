واعظي: الحزمة الأخيرة من الحظر الأميركي ليست أكثر من استعراض

رأى رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي، في تغريدة على “تويتر”، أن “الحزمة الأخيرة من الحظر الأميركي رغم أنها ليست أكثر من استعراض، إلا أنها مؤشر آخر على اثبات النوازع الشريرة لإدارة ترامب”. وأشار واعظي في تغريدته السبت الى أن “الإدارة المهزومة التي تطوي ايامها الأخيرة لا تستطيع أن تضع العداء مع الايرانيين جانباً، وأن ما يثير الدهشة أنه رغم كل هذا العداء الصارخ، فإنهم يدّعون الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني”.

وقد أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من الحظر على شخصيات وكيانات إيرانية بزعم تورطها في أنشطة متعلقة بانتشار الأسلحة التقليدية. واعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان صدر عنه إدراج كل من منظمة الصناعات البحرية (MIO) ومنظمة الصناعات الجوية (IAIO) ومنظمة الصناعات الجوفضائية (AIO) على ما يصفونه بالقائمة السوداء، معتبرا انها “تصنع معدات عسكرية فتاكة لعسكريي إيران”، بما فيهم الحرس الثوري المدرج على قائمة الإرهاب الأميركية المزعومة.

المصدر: ارنا